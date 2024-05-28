На засіданні Ради ЄС обговорили ситуацію у Грузії через закон про "іноагентів", - ЗМІ

На засіданні Ради ЄС із закордонних справ міністри обговорили ситуацію, пов'язану із затвердженням у Грузії закону про "іноагентів", але жодних рішень ухвалено не було.

Про це стало відомо "Радіо Свобода" від власних джерел, пише "Європейська правда".

На засіданні висловилися представники низки країн ЄС, зокрема міністри закордонних справ країн Балтії, а також Данії, Швеції, Угорщини, Нідерландів і Чехії.

Єврокомісар із питань розширення Олівер Варгеї на засіданні заявив, що ухваленням закону про "іноагентів" Грузія порушує три умови, висунуті країні під час присвоєння статусу кандидата на вступ до ЄС.

Крім того, документ, за його словами, не відповідає Копенгагенським критеріям, розповіло джерело "Радіо Свободи".

Угорщина, навпаки, виступила на засіданні на підтримку уряду "Грузинської мрії", заявивши, що необхідно почати переговори про вступ країни до ЄС. Офіційний Будапешт закликає до проведення міжурядової конференції, яка є формальною процедурою для переговорів щодо поправок до установчих договорів.