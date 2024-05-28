Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

У Міненерго пояснили, від чого залежать графіки відключень електроенергії

123

Запровадження графіків відключень залежать від стану енергетичної системи. На сьогодні проводяться необхідні заходи щодо ремонту того обладнання, яке можливо відновити. Проводяться планові ремонтні кампанії, щоб до періоду максимально пікового споживання підготувати той склад обладнання, який можливо задіяти, щоб покрити максимум від можливого.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає УНН.

"Це (графіки відключень - ред.) залежить, в першу чергу від системи, стану системи. Бачимо, що ворог не полишає обстрілів енергетики, об’єктів цивільної енергетики. Мета ворога - досягти повного блекауту. Але на сьогодні проводяться необхідні заходи щодо ремонту того обладнання, яке можливо відновити. Проводяться планові ремонтні кампанії, щоб до періоду максимально пікового споживання підготувати той склад обладнання, який можливо задіяти, щоб покрити максимум від можливого. Це питання, зокрема, внутрішньої генерації, також питання розподілу. Активно працюємо з європейськими колегами, зокрема за рахунок нашого фонду відновлення енергетики", - сказав Колісник.

Він нагадав, що уряд ухвалив відповідні рішення щодо спрощення будівництва нової додаткової генерації, щоб побудувати та замістити втрачену потужність.

"Це непросте завдання, проте всі докладають максимально зусиль до цього, щоб відновити, побудувати нову резервну потужність за принципом децентралізації. Минулого року ситуація була також не проста, але за рахунок злагодженості дій, ефективності енергетиків вдалося відремонтувати до 20 гВт потужності", - додав Колісник.

Заступник міністра закликав побутових споживачів максимально заощаджувати електроенергію.

Міненерго, Колісник
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 28 мая 2024
Понедельник, 27 мая 2024
Воскресенье, 26 мая 2024
Суббота, 25 мая 2024
Пятница, 24 мая 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023