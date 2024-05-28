У Міненерго пояснили, від чого залежать графіки відключень електроенергії

Запровадження графіків відключень залежать від стану енергетичної системи. На сьогодні проводяться необхідні заходи щодо ремонту того обладнання, яке можливо відновити. Проводяться планові ремонтні кампанії, щоб до періоду максимально пікового споживання підготувати той склад обладнання, який можливо задіяти, щоб покрити максимум від можливого.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає УНН.

"Це (графіки відключень - ред.) залежить, в першу чергу від системи, стану системи. Бачимо, що ворог не полишає обстрілів енергетики, об’єктів цивільної енергетики. Мета ворога - досягти повного блекауту. Але на сьогодні проводяться необхідні заходи щодо ремонту того обладнання, яке можливо відновити. Проводяться планові ремонтні кампанії, щоб до періоду максимально пікового споживання підготувати той склад обладнання, який можливо задіяти, щоб покрити максимум від можливого. Це питання, зокрема, внутрішньої генерації, також питання розподілу. Активно працюємо з європейськими колегами, зокрема за рахунок нашого фонду відновлення енергетики", - сказав Колісник.

Він нагадав, що уряд ухвалив відповідні рішення щодо спрощення будівництва нової додаткової генерації, щоб побудувати та замістити втрачену потужність.

"Це непросте завдання, проте всі докладають максимально зусиль до цього, щоб відновити, побудувати нову резервну потужність за принципом децентралізації. Минулого року ситуація була також не проста, але за рахунок злагодженості дій, ефективності енергетиків вдалося відремонтувати до 20 гВт потужності", - додав Колісник.

Заступник міністра закликав побутових споживачів максимально заощаджувати електроенергію.