Міненерго пропонує диференційований підхід при встановленні нових тарифів на електроенергію

Міністерство енергетики пропонує використати диференційований підхід при встановленні нових тарифів на електроенергію для населення.
Про це сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, повідомляє Gazeta.ua.
"Ми розуміємо, що без підвищення тарифу ми не обійдемося. Цього разу ми опрацювали та запропонували уряду використовувати диференційований підхід для підвищення тарифу", - сказала Гринчук.
Дефіцит в енергосистемі зберігатиметься й під час опалювального сезону, повідомила заступниця міністра.
Однак енергетики робитимуть усе від них залежне, щоб зменшити обсяг такого дефіциту, сказала.
"Ремонти й відновлення не можуть відбуватися за один-два дні, це довгостроковий процес", - сказала Гринчук.
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