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Юристи розповіли, з якого віку можуть мобілізувати в Україні у 2024 році

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Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 11 серпня 2024 року. Під час воєнного стану, відповідно до закону України, військовозобов’язані чоловіки можуть бути мобілізовані для захисту країни.

З якого віку відбувається мобілізація в Україні у 2024 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

18 травня 2024 року набув чинності закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Документ передбачає багато змін, в тому числі й зниження призовного віку.

Так у 2024 році в Україні призовний вік знизився із 27 до 25 років.

Юристи Безоплатної правничої допомоги розповіли, з якого віку можуть мобілізувати в Україні у 2024 році.

За словами адвокатів, з моменту ухвалення нового закону України про мобілізацію – загальна мобілізація в Україні відбувається для чоловіків з 25 років.

Міністерство оборони України пояснило, що ще передбачає новий закон про мобілізацію та військову підготовку:

  • мобілізація відбуватиметься від 25 до 60 років;
  • з 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується базова військова підготовка;
  • від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються деякі категорії громадян;
  • замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний;
  • громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби;
  • громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.
мобілізація, юристи
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