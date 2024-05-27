Sky News: рф виробляє артилерійські снаряди приблизно втричі швидше, ніж союзники України

російська федерація виробляє артилерійські снаряди приблизно втричі швидше, ніж західні союзники України. При цьому коштують вони на чверть дешевше.
Про це свідчить аналіз видання Sky News.
Журналісти зазначають, дослідження виявило, що цього року російські заводи, ймовірно, вироблять або відновлять близько 4,5 мільйона артилерійських снарядів у порівнянні із загальним виробництвом близько 1,3 мільйона снарядів у європейських країнах і США.
Та що важливо, вартість виробництва 155-мм снаряда країн НАТО становить близько 4 тисяч доларів за одиницю, тоді як окупанти виробляють 152-мм снаряд за тисячу доларів.
«За словами багатьох експертів, саме заводські виробничі лінії, а не фронт можуть вирішити долю війни», – додають у матеріалі.
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