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Федоров: В Україні в тестовому режимі запустили технологію мобільного зв'язку 5G

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В Україні в тестовому режимі запустили технологію мобільного зв'язку п'ятого покоління - 5G.

Про це повідомив у Телеграмі віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

"В Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G. Інноваційний центр "Промприлад" в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку. Все працює", - зазначив віцепрем’єр.

Він нагадав, що нині 5G працює в понад 90 країнах світу.

"Зокрема, Європейський Союз планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року. Ми маємо розвивати інновації та наздоганяти світ, навіть попри повномасштабну війну", - додав Федоров.

Віцепрем’єр подякував компаніям Vodafone та Nokia за важливий крок до впровадження 5G. Він висловив сподівання, що "дуже скоро зможемо масштабувати технологію".

У компанії Vodafone уточнили, що зв'язок відбувся за допомогою тестових indoor-рішень 5G, які Vodafone та Nokia побудували в Івано-Франківську на території інноваційного центру "Промприлад", а у Києві – в офісі Vodafone.

"Це перші в Україні майданчики, де 5G став доступний не лише за допомогою спеціального демонстраційного обладнання. Відчути новий рівень швидкості та можливості сучасних технологій можна було за допомогою звичайних смартфонів та планшетів із підтримкою 5G", - зауважили в компанії.

5G, Федоров
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