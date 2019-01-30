Трамп уже поздравил Гуайдо со вступлением в должность президента Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в среду провел телефонные переговоры с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо, сообщают СМИ со ссылкой на Белый дом.
«Президент Трамп сегодня поговорил с временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо, чтобы поздравить его с историческим вступлением в должность президента, а также, чтобы упрочнить поддержку той борьбы, которую ведет Венесуэла за возвращение демократии», — говорится в заявлении.
В заявлении отмечается, что стороны договорились поддерживать контакты.
«Они договорились поддерживать регулярные контакты, чтобы поддержать Венесуэлу на пути к стабильности, а также восстановить двусторонние отношения Венесуэлы и Соединенных Штатов», — говорится в нем.
Сам Гуайдо в своем Twitter поблагодарил Трампа за телефонный звонок.
«Я благодарю за звонок президента США Дональда Трампа, который выразил полную поддержку нашим усилиям в области демократии и выразил готовность к оказанию гуманитарной помощи венесуэльцам и подтвердил признание его администрацией нашего президентства», — написал он.
Напомним, что 23 января Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали его президентом Венесуэлы.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016