Трамп уже поздравил Гуайдо со вступлением в должность президента Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в среду провел телефонные переговоры с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо, сообщают СМИ со ссылкой на Белый дом.

«Президент Трамп сегодня поговорил с временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо, чтобы поздравить его с историческим вступлением в должность президента, а также, чтобы упрочнить поддержку той борьбы, которую ведет Венесуэла за возвращение демократии», — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что стороны договорились поддерживать контакты.

«Они договорились поддерживать регулярные контакты, чтобы поддержать Венесуэлу на пути к стабильности, а также восстановить двусторонние отношения Венесуэлы и Соединенных Штатов», — говорится в нем.

Сам Гуайдо в своем Twitter поблагодарил Трампа за телефонный звонок.

«Я благодарю за звонок президента США Дональда Трампа, который выразил полную поддержку нашим усилиям в области демократии и выразил готовность к оказанию гуманитарной помощи венесуэльцам и подтвердил признание его администрацией нашего президентства», — написал он.

Напомним, что 23 января Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали его президентом Венесуэлы.