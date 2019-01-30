Die Welt: Без российского газа Европа не выживет

Потребность Европы в природном газе постоянно растет, а собственная добыча в Старом Свете стремительно сокращается. Эту брешь может заполнить собой только Россия, пишет немецкая Die Welt. Эксперты опасаются за надежность будущих поставок и считают, что за европейский рынок будут бороться российский гигант Газпром и поставщики СПГ.

Тот, кто хочет знать о ситуации с добычей газа в Европе, пусть обратит свой взор на Гронинген. Здесь, на северо-западе Голландии, на побережье Северного моря, в 1963 году была начата добыча на крупнейшем в Европе и десятом по величине в мире газовом месторождении. Здесь, между Фрисландией и Нижней Саксонией, в 2013 году с глубины 3 тысяч метров были добыты рекордные 53,8 миллиарда кубометров. И здесь же, откуда взяло начало экономическое благополучие Нидерландов, в прошлом году были добыты всего лишь около 20 миллиардов «кубов».

Начиная с 2014 года добыча там стремительно сокращается. В 2017 году Нидерланды, будучи крупным экспортером газа, впервые стали импортером (если считать объемы «нетто»). Дело в том, что незадолго до этого на стенах домов в окрестностях Гронингена стали появляться трещины, поверхность земли стала заметно проседать и начали ощущаться легкие землетрясения. А 8 января прошлого года вдруг произошел толчок силой 3,4 балла. Его связь с добычей газа отрицать не приходилось. Таким образом, правительство страны в конце марта заявило, что добыча в Гронингене будет постепенно сокращаться, а к 2030 году прекратится полностью.

Эта ситуация драматична не только для самого Гронингена — ее последствия затрагивают всю Европу. Ведь даже сейчас там добывают шестую часть всего газа в ЕС, причем вся европейская добыча в 2017 году снизилась до уровня 128 миллиардов кубометров. И хотя в разных регионах — например, в Румынии или Дании — вводятся в эксплуатацию новые газовые хранилища, сокращение добычи «голубого топлива» в ЕС больше не остановить, тем более что и Великобритания также добывает из своих недр все меньше и меньше газа.

При этом ЕС требуется все больше и больше газа. Хотя европейцы после рекордного 2010 года на протяжении нескольких лет из-за кризиса сокращали потребление «голубого топлива», с 2014 года спрос вновь начал расти благодаря некоторому восстановлению экономики, а также по причине объявленного Германией постепенного отказа от каменного угля. В 2017 году спрос, по данным Европейской комиссии, достиг 491 миллиарда кубометров. Это на 6% превышает показатели 2016 года и постепенно приближается к цифрам 2010.

Таким образом, разница между собственным производством и потребностью в газе не только хронически велика, но и постоянно растет. «На самом деле возникает вопрос, каким образом ЕС будет в дальнейшем покрывать свои потребности», — сказал директор по исследованиям Европейского центра по безопасности энергетики и ресурсов (EUCERS) при лондонском Королевском колледже Франк Умбах в интервью изданию.

Потребность в газе будет расти и дальше

Этот вопрос стал актуальным не только по причине сокращения собственной добычи, но и потому, что, несмотря на перспективу получения некоторого объема газа из Азербайджана, важные внешние поставщики «голубого топлива» не только не могут спасти ситуацию, но и еще больше усугубляют ее.

Речь идет, к примеру, об Алжире, третьем по величине поставщике газа в Европу. Хотя он в последние годы и справляется с задачей по удовлетворению все больших потребностей Старого Света в газе и нарастил поставки до рекордного для себя уровня, в тамошних правительственных кругах все чаще раздаются голоса, указывающие на рост внутреннего потребления газа, в связи с чем экспорт через пару лет должен быть несколько ограничен.

Норвегия, второй по величине поставщик ЕС, также имеет свои пределы наращивания газового экспорта, который в настоящий момент достиг рекордных показателей почти в 120 миллиардов кубометров, а к 2022 году, по прогнозам норвежского государственного Нефтяного директората, может дополнительно вырасти до 121,4 миллиарда «кубов». И это несмотря на тот факт, что страна, на которую приходится около трети всего газового импорта ЕС, не только «на всю катушку» добывает газ, но и максимально осваивает его, компенсируя недостачу с более старых хранилищ.

Европейские специалисты по газовой энергетике давно уже бьют тревогу, потому что, по их мнению, в будущем могут возникнуть проблемы с обеспечением Старого Света «голубым топливом». Эксперт Умбах уверен, что трудностей удастся избежать, но также предупреждает: «Опасения насчет надежности поставок связаны с неуверенностью по поводу роста потребления и тем самым потребности в импорте. А вот тут возникают самые разные предположения».

Действительно, это уравнение с несколькими неизвестными. Один из главных вопросов состоит в том, как сочетаются между собой заявленные ЕС намерения по переходу к электрическому транспорту и повышению энергоэффективности с одной стороны с отказом Германии от угля, с другой.

Газ все важнее из-за отказа от угля

Дело в том, что в Германии — как-никак крупнейшем потребителе газа в Европе — газ в связи с предстоящим отказом от угля будет играть все более важную роль, о чем канцлер Ангела Меркель в среду заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Если мы откажемся от угля, если мы откажемся от атомной энергии, нам придется честно сказать людям: потребуется больше газа», — подчеркнула она. И газ, по ее словам, будет и дальше поступать из России, а также, возможно, из США и других стран (в виде СПГ).

Тем самым Меркель — умышленно или нет — указала, в каких именно областях в ближайшие годы развернется главная конкуренция. Сможет ли Россия, главный поставщик Европы, еще больше нарастить свой экспорт (Газпром на это рассчитывает), против чего выступают США, а также некоторые члены ЕС, боящиеся излишней зависимости от России? Или «большой бизнес» в Европе удастся поставщикам охлажденного до температуры минус 161 градус сжиженного газа?

На кону стоит очень многое. В 2017 году ЕС, согласно соответствующим статистическим данным, импортировал 360 миллиардов кубометров газа — на 10% больше, чем в 2016. К 2025 году, по оценке экспертов Международного энергетического агентства, может быть установлен рекорд всех времен — 409 миллиардов кубометров.

Российский энергетический гигант Газпром, на протяжении последних трех лет устанавливающий рекорд за рекордом и покрывающий в настоящее время 43% потребностей ЕС в газе, стоит «на низком старте» и форсирует строительство второй ветки газопровода «Северный поток», чтобы заполучить еще больший кусок «пирога». Недостатка в ресурсах у него нет: буквально несколько лет назад на Ямале было обнаружено очередное газовое Эльдорадо, запасов которого хватит на многие десятилетия. При этом Газпрому выгодна общая ситуация, складывающаяся в Европе, заявил аналитик агентства Fitch Дмитрий Маринченко в интервью газете «Ведомости».

Уже в минувшие годы Газпром выигрывал от дешевизны его трубопроводного газа по сравнению с СПГ, постепенно укрепляющим свои позиции на мировых рынках. Европа, в свою очередь, в последние лет десять подготовилась к этому и построила несколько СПГ-терминалов, чтобы больше импортировать морским путем. За счет постоянного роста потребления СПГ в Азии цена на него постоянно растет — а европейцы предпочитают и дальше покупать дешевый трубопроводный газ из России.

Неизвестные в уравнении

В настоящий момент мощности СПГ-терминалов, рассчитанных на 245 миллиардов кубометров, задействованы максимум на четверть. Ситуация, конечно, может и поменяться: если в Китае замедлится рост экономики, а Австралия и США в этом году нарастят экспорт СПГ, то цена на него может несколько снизиться, считает Умбах.

Однако в этом уравнении есть ряд неизвестных: так, аналитики Citigroup прогнозируют ежегодный рост спроса в Китае на 13%. При этом Поднебесная удивила всех наблюдателей, нарастив в прошлом году импорт газа на 31,8%. До 2023 года он, предположительно, удвоится, а к 2040 утроится, считают эксперты МЭА.

Газпром и поставщики СПГ — вот кто будет конкурировать за европейский рынок. И обе стороны будут атаковать, ожидает Умбах. По его мнению, до 2030 года будет расти импорт из России. «Однако в долгосрочной перспективе это маловероятно, потому что политика ЕС в области охраны климата также направлена против традиционного газа — в пользу биогаза и синтетических видов топлива».

Поэтому русские неслучайно параллельно делают ставку на наращивание экспорта газа в Китай. Конкурент Газпрома — компания НОВАТЭК — уже поставляет «голубое топливо» в Поднебесную, а Газпром выйдет на этот рынок в текущем году.