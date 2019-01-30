Войти
Гройсман поддержал Порошенко на выборах
позиция
Гройсман поддержал Порошенко на выборах
Порошенко назвал сроки подачи Украиной заявки на вступление в ЕС
евроинтеграция
Порошенко назвал сроки подачи Украиной заявки на вступление в ЕС

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

дайджест
RSS

Die Welt: Без российского газа Европа не выживет

1231
Die Welt: Без российского газа Европа не выживет

Потребность Европы в природном газе постоянно растет, а собственная добыча в Старом Свете стремительно сокращается. Эту брешь может заполнить собой только Россия, пишет немецкая Die Welt. Эксперты опасаются за надежность будущих поставок и считают, что за европейский рынок будут бороться российский гигант Газпром и поставщики СПГ.

Тот, кто хочет знать о ситуации с добычей газа в Европе, пусть обратит свой взор на Гронинген. Здесь, на северо-западе Голландии, на побережье Северного моря, в 1963 году была начата добыча на крупнейшем в Европе и десятом по величине в мире газовом месторождении. Здесь, между Фрисландией и Нижней Саксонией, в 2013 году с глубины 3 тысяч метров были добыты рекордные 53,8 миллиарда кубометров. И здесь же, откуда взяло начало экономическое благополучие Нидерландов, в прошлом году были добыты всего лишь около 20 миллиардов «кубов».

Начиная с 2014 года добыча там стремительно сокращается. В 2017 году Нидерланды, будучи крупным экспортером газа, впервые стали импортером (если считать объемы «нетто»). Дело в том, что незадолго до этого на стенах домов в окрестностях Гронингена стали появляться трещины, поверхность земли стала заметно проседать и начали ощущаться легкие землетрясения. А 8 января прошлого года вдруг произошел толчок силой 3,4 балла. Его связь с добычей газа отрицать не приходилось. Таким образом, правительство страны в конце марта заявило, что добыча в Гронингене будет постепенно сокращаться, а к 2030 году прекратится полностью.

Эта ситуация драматична не только для самого Гронингена — ее последствия затрагивают всю Европу. Ведь даже сейчас там добывают шестую часть всего газа в ЕС, причем вся европейская добыча в 2017 году снизилась до уровня 128 миллиардов кубометров. И хотя в разных регионах — например, в Румынии или Дании — вводятся в эксплуатацию новые газовые хранилища, сокращение добычи «голубого топлива» в ЕС больше не остановить, тем более что и Великобритания также добывает из своих недр все меньше и меньше газа.

При этом ЕС требуется все больше и больше газа. Хотя европейцы после рекордного 2010 года на протяжении нескольких лет из-за кризиса сокращали потребление «голубого топлива», с 2014 года спрос вновь начал расти благодаря некоторому восстановлению экономики, а также по причине объявленного Германией постепенного отказа от каменного угля. В 2017 году спрос, по данным Европейской комиссии, достиг 491 миллиарда кубометров. Это на 6% превышает показатели 2016 года и постепенно приближается к цифрам 2010.

Таким образом, разница между собственным производством и потребностью в газе не только хронически велика, но и постоянно растет. «На самом деле возникает вопрос, каким образом ЕС будет в дальнейшем покрывать свои потребности», — сказал директор по исследованиям Европейского центра по безопасности энергетики и ресурсов (EUCERS) при лондонском Королевском колледже Франк Умбах в интервью изданию.

Потребность в газе будет расти и дальше

Этот вопрос стал актуальным не только по причине сокращения собственной добычи, но и потому, что, несмотря на перспективу получения некоторого объема газа из Азербайджана, важные внешние поставщики «голубого топлива» не только не могут спасти ситуацию, но и еще больше усугубляют ее.

Речь идет, к примеру, об Алжире, третьем по величине поставщике газа в Европу. Хотя он в последние годы и справляется с задачей по удовлетворению все больших потребностей Старого Света в газе и нарастил поставки до рекордного для себя уровня, в тамошних правительственных кругах все чаще раздаются голоса, указывающие на рост внутреннего потребления газа, в связи с чем экспорт через пару лет должен быть несколько ограничен.

Норвегия, второй по величине поставщик ЕС, также имеет свои пределы наращивания газового экспорта, который в настоящий момент достиг рекордных показателей почти в 120 миллиардов кубометров, а к 2022 году, по прогнозам норвежского государственного Нефтяного директората, может дополнительно вырасти до 121,4 миллиарда «кубов». И это несмотря на тот факт, что страна, на которую приходится около трети всего газового импорта ЕС, не только «на всю катушку» добывает газ, но и максимально осваивает его, компенсируя недостачу с более старых хранилищ.

Европейские специалисты по газовой энергетике давно уже бьют тревогу, потому что, по их мнению, в будущем могут возникнуть проблемы с обеспечением Старого Света «голубым топливом». Эксперт Умбах уверен, что трудностей удастся избежать, но также предупреждает: «Опасения насчет надежности поставок связаны с неуверенностью по поводу роста потребления и тем самым потребности в импорте. А вот тут возникают самые разные предположения».

Действительно, это уравнение с несколькими неизвестными. Один из главных вопросов состоит в том, как сочетаются между собой заявленные ЕС намерения по переходу к электрическому транспорту и повышению энергоэффективности с одной стороны с отказом Германии от угля, с другой.

Газ все важнее из-за отказа от угля

Дело в том, что в Германии — как-никак крупнейшем потребителе газа в Европе — газ в связи с предстоящим отказом от угля будет играть все более важную роль, о чем канцлер Ангела Меркель в среду заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Если мы откажемся от угля, если мы откажемся от атомной энергии, нам придется честно сказать людям: потребуется больше газа», — подчеркнула она. И газ, по ее словам, будет и дальше поступать из России, а также, возможно, из США и других стран (в виде СПГ).

Тем самым Меркель — умышленно или нет — указала, в каких именно областях в ближайшие годы развернется главная конкуренция. Сможет ли Россия, главный поставщик Европы, еще больше нарастить свой экспорт (Газпром на это рассчитывает), против чего выступают США, а также некоторые члены ЕС, боящиеся излишней зависимости от России? Или «большой бизнес» в Европе удастся поставщикам охлажденного до температуры минус 161 градус сжиженного газа?

На кону стоит очень многое. В 2017 году ЕС, согласно соответствующим статистическим данным, импортировал 360 миллиардов кубометров газа — на 10% больше, чем в 2016. К 2025 году, по оценке экспертов Международного энергетического агентства, может быть установлен рекорд всех времен — 409 миллиардов кубометров.

Российский энергетический гигант Газпром, на протяжении последних трех лет устанавливающий рекорд за рекордом и покрывающий в настоящее время 43% потребностей ЕС в газе, стоит «на низком старте» и форсирует строительство второй ветки газопровода «Северный поток», чтобы заполучить еще больший кусок «пирога». Недостатка в ресурсах у него нет: буквально несколько лет назад на Ямале было обнаружено очередное газовое Эльдорадо, запасов которого хватит на многие десятилетия. При этом Газпрому выгодна общая ситуация, складывающаяся в Европе, заявил аналитик агентства Fitch Дмитрий Маринченко в интервью газете «Ведомости».

Уже в минувшие годы Газпром выигрывал от дешевизны его трубопроводного газа по сравнению с СПГ, постепенно укрепляющим свои позиции на мировых рынках. Европа, в свою очередь, в последние лет десять подготовилась к этому и построила несколько СПГ-терминалов, чтобы больше импортировать морским путем. За счет постоянного роста потребления СПГ в Азии цена на него постоянно растет — а европейцы предпочитают и дальше покупать дешевый трубопроводный газ из России.

Неизвестные в уравнении

В настоящий момент мощности СПГ-терминалов, рассчитанных на 245 миллиардов кубометров, задействованы максимум на четверть. Ситуация, конечно, может и поменяться: если в Китае замедлится рост экономики, а Австралия и США в этом году нарастят экспорт СПГ, то цена на него может несколько снизиться, считает Умбах.

Однако в этом уравнении есть ряд неизвестных: так, аналитики Citigroup прогнозируют ежегодный рост спроса в Китае на 13%. При этом Поднебесная удивила всех наблюдателей, нарастив в прошлом году импорт газа на 31,8%. До 2023 года он, предположительно, удвоится, а к 2040 утроится, считают эксперты МЭА.

Читайте также: Как и у кого Украина покупала природный газ в 2018 году

Газпром и поставщики СПГ — вот кто будет конкурировать за европейский рынок. И обе стороны будут атаковать, ожидает Умбах. По его мнению, до 2030 года будет расти импорт из России. «Однако в долгосрочной перспективе это маловероятно, потому что политика ЕС в области охраны климата также направлена против традиционного газа — в пользу биогаза и синтетических видов топлива».

Поэтому русские неслучайно параллельно делают ставку на наращивание экспорта газа в Китай. Конкурент Газпрома — компания НОВАТЭК — уже поставляет «голубое топливо» в Поднебесную, а Газпром выйдет на этот рынок в текущем году.

газ, ЕС, Европа
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 30 января 2019
Вторник, 29 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О промполитике и догоняющем развитии

Уничтожение промышленности в Украине приведет ее к дальнейшему ослаблению как государства. В результате, она может стать добычей агрессивной России, которая, умирая, таки может удавить Украину еще раз. Но может и не стать, если РФ будет уничтожаться быстро и нелинейно (или вообще экспоненциально). Гипотетическое же проведение промышленной политики будет носить у нас репрессивный и мобилизационный характер.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Живите на пределе!

В борьбе со всеми моими многочисленными проблемами, в работе над новыми привычками, в процессе написания книг и обучения других я обнаружил кое-что очень полезное для роста, обучения и познания. Я называю это «Правило предела». Вот оно: проводите большую часть времени на пределе возможностей. И это поможет вам значительно вырасти со временем.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Одиночество в... Давосе

Давос-2019. Живописные швейцарские виды за окном. И... сплошное безразличие всех. Мы явно вызываем сожаление. Не интерес, не соучастие, не желание дискутировать о будущем, но банальную такую жалость. Всего несколько лет назад нас реально считали самой крутой европейской «точкой роста». Очень многообещающей. Сейчас же нас откровенно стесняются и даже подчёркнуто игнорируют.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016