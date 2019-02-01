Глава МИД Турции прибыл в Одессу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу начал визит в Украину. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Турции Андрей Сибига.
«Начался визит Мевлют Чавушоглу в Украину — теплая встреча и приветствие Павла Климкина своего друга в аэропорту Одессы. Особый город, особая атмосфера, особые украинского-турецкие отношения», — написал дипломат.
В Одессе 1 февраля состоится Седьмое заседание украинского-турецкой совместной группы стратегического планирования под председательством министров иностранных дел Украины и Турции Павла Климкина и Мевлюта Чавушоглу. Стороны подведут итоги взаимодействия в 2018 году, определят приоритеты и задачи на текущий год и обменяются мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня и проблематики региональной безопасности.
Как сообщили в МИД, центральное место в ходе переговоров будет принадлежать мерам по поддержанию активного политического диалога на высшем уровне, в частности, в контексте проведения в текущем году Восьмого заседания Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции. Стороны также обсудят углубление сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах, оборонной сфере, перспективы завершения в 2019 году переговорного процесса по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией, вопросы взаимодействия двух государств в рамках международных организаций, прежде всего ООН, НАТО, ОБСЕ Совету Европы.
Главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями и оценками относительно процесса милитаризации Крыма и нарушения оккупационными властями прав человека на полуострове, развития ситуации в Азово-Черноморском регионе и на Ближнем Востоке, противодействия российской агрессии на Донбассе и инициатив мирного урегулирования на Востоке Украины.
После завершения переговоров главы МИД Украины и Турции проведут совместную пресс-конференцию.
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