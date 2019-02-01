Трамп пообещал военный ответ на нарушение РФ ракетного договора

Президент США Дональд Трамп заявил, что США разработают соответствующие вооружения в ответ на нарушение Москвой Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Белого дома.

«Мы будем продвигаться вперед в разработке наших собственных вариантов военного ответа (на нарушение соглашения Россией, — ред.) и намерены работать с НАТО и другими нашими союзниками и партнерами, чтобы лишить Россию любых военных преимуществ от ее незаконных действий», — говорится в заявлении Трампа.

Напомним, Госсекретарь США Майк Помео заявил, что США приостанавливают участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности со 2 февраля. Помпео обвинил Россию в существенном нарушении Договора о РСМД, что подрывает возможность Москвы и Вашингтона улучшить отношения. США требуют от России уничтожения крылатой ракеты наземного базирования, которая нарушает ДРСМД.

Ранее США заявили о развертывании Россией дополнительных ракет. Россия разместила дополнительное число ракет 9М729, которые нарушают Договор о ракетах.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что начало производства в США новых ядерных боеголовок W76-2 повышает риск конфликта.