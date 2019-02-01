Болтон намекнул, что Мадуро тратит золото на оплату российской помощи

Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «крадет ресурсы» страны, и предположил, что это необходимо для оплаты российского вмешательства. Об этом он написал в Twitter.

«Мадуро не только нуждается в иностранной военной поддержке, чтобы сохранить оставшиеся нити неудавшейся диктатуры, но и, как показывают сообщения, вывозит венесуэльские активы на самолете. Крадет ли он ресурсы у людей, чтобы заплатить за российское вмешательство?», — написал Болтон.

Так он прокомментировал статью Reuters о планах Центробанка Венесуэлы отправить в Объединенные Арабские Эмираты 15 т золота в обмен на наличные евро. По словам источника агентства, продажа золотых запасов началась 26 января, а в общей сложности в феврале ЦБ хочет продать 29 т золота.

Ранее Национальная ассамблея Венесуэлы заподозрила власти страны в попытке вывезти около 20 т золота в Россию.