Болтон намекнул, что Мадуро тратит золото на оплату российской помощи

Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «крадет ресурсы» страны, и предположил, что это необходимо для оплаты российского вмешательства. Об этом он написал в Twitter.
«Мадуро не только нуждается в иностранной военной поддержке, чтобы сохранить оставшиеся нити неудавшейся диктатуры, но и, как показывают сообщения, вывозит венесуэльские активы на самолете. Крадет ли он ресурсы у людей, чтобы заплатить за российское вмешательство?», — написал Болтон.
Так он прокомментировал статью Reuters о планах Центробанка Венесуэлы отправить в Объединенные Арабские Эмираты 15 т золота в обмен на наличные евро. По словам источника агентства, продажа золотых запасов началась 26 января, а в общей сложности в феврале ЦБ хочет продать 29 т золота.
Ранее Национальная ассамблея Венесуэлы заподозрила власти страны в попытке вывезти около 20 т золота в Россию.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016