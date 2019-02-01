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Могерини не стала комментировать слова Порошенко о вступлении в ЕС

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Могерини не стала комментировать слова Порошенко о вступлении в ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини отказалась комментировать слова президента Украины Петра Порошенко о том, что страна подаст заявку на членство в ЕС в 2024 году.

«Я не буду комментировать, что может произойти в 2024-м, но уверена, что наши ближайшие цели, в частности, план „20 достижений „Восточного партнерства“ до 2020 года“ — вполне реальны и выполняемы. Они положительно повлияют на жизнь граждан и в государствах-партнерах, и в самом Евросоюзе. В этом прагматичном сотрудничестве мы можем достичь замечательных результатов», — заявила Ф.Могерини после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Бухаресте в пятницу, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Порошенко, передает «Радио Свобода».

По ее убеждению, блок европейских государств и Украина как член «Восточного партнерства» за последние пять лет достигли много чего, что казалось нереальным.

«Десять или даже пять лет назад многое в нынешних отношениях ЕС и государств „Восточного партнерства“, в частности Украины, было трудно представить. Особенно для украинцев, у которых пять лет назад был очень драматический период. Мы достигли такого, что в то время было даже трудно представить. Были достигнуты три цели: самое совершенное в своем роде соглашение о ЗСТ, соглашение об ассоциации, которое создало для нас рамки для регулярных постоянных обменов на политическом уровне. Наконец, визовая либерализация, которая была всегда приоритетом для украинцев, молдаван и грузин», — перечислила достижения Могерини.

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Как сообщалось, 29 января на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» Петр Порошенко заявил, что Украина в 2024 году подаст заявку на членство в Евросоюзе.

евроинтеграция, Федерика Могерини
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Пятница, 1 февраля 2019
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