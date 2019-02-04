Новый опрос: Зеленский и Тимошенко лидируют в президентском рейтинге

Лидерами президентского рейтинга являются шоумен Владимир Зеленский, лидер партии «Батькивщина» и одноименной парламентской фракции Юлия Тимошенко, а также действующий президент Петр Порошенко, свидетельствуют данные опроса Центра «Социологический мониторинг», «Украинского института социальных исследований им.А.Яременко», компании «Info Sapiens» и Соцгруппы «Рейтинг».
Согласно представленным в понедельник в пресс-центре агентства «Интерфакс-Украина» результатам опроса, готовность принять участие в голосовании на президентских выборах выразили 81% опрошенных, где 45% — однозначно готовы, а 36% — скорее примут.
Лидером президентского рейтинга является Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 21,9% тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании, Юлию Тимошенко поддерживают 19,2% таких опрошенных, Петра Порошенко — 14,8% респондентов.
Социологическое исследование было проведено с 19 по 30 января 2019 года.
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