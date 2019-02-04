Франция также признала Гуайдо законным президентом Венесуэлы

Франция признает Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, заявил в понедельник президент страны Эммануэль Макрон.
«Народ Венесуэлы имеет право высказывать свое мнение свободно и демократично. Франция признает Хуана Гуайдо как „временного президента“, который запустит избирательный процесс», — говорится в сообщении французского лидера в Twitter.
В субботу, 26 января, Германия, Франция, Испания, а затем Великобритания и Нидерланды заявили о намерении признать Гуайдо временным президентом, если в течение восьми дней в стране не будут объявлены новые выборы. Срок ультиматума истек в воскресенье.
Кроме Франции о признании Гуайдо уже заявили Испания, Швеция, Австрия и Великобритания.
Напомним, что спикер парламента Венесуэлы Гуайдо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуайдо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал «марионеткой США».
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