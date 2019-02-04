Более десяти стран Европы уже признали Гуайдо президентом Венесуэлы

Власти Португалии поддержали легитимность лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо в качестве и.о. президента страны. Об этом заявил португальский министр иностранных дел Аугушту Сантуш Силва, передает Radio e Televisao de Portugal.

«Мы признаем полномочия Гуаидо в качестве исполняющего обязанности президента и требуем назначить выборы, как того требует Конституция Венесуэлы», — сказал он.

По его словам, цель Лиссабона заключается в том, чтобы поддержать венесуэльцев в мирном решении, призвав к честным выборам в краткосрочной перспективе.

По данным Reuters, также легитимность Гуаидо в качестве и.о. президента Венесуэлы 4 февраля признали власти ряда европейских стран, включая Великобританию, Францию, Германию, Австрию, Нидерланды, Испанию, Швецию, Данию, Финляндию, Латвию и Литву. Издание Postimees сообщает, что Эстония вслед за другими европейскими государствами решила признать Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента вместо Николаса Мадуро 23 января. В тот же день его поддержали США, Канада и большая часть стран Латинской Америки. Мадуро высказали поддержку Россия, Китай, Мексика, Иран, Куба, Боливия, Беларусь и Турция.