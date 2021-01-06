ЕС не признал новый состав парламента Венесуэлы

Евросоюз не признает новый состав Национальной ассамблеи Венесуэлы и продолжит поддерживать лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом заявил в среду официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.
«Евросоюз не признает новый состав парламента Венесуэлы, и мы продолжим поддерживать единственного законно избранного представителя Венесуэлы Хуана Гуайдо», — заявил он. — Для нас Хуан Гуайдо — это единственный демократически избранный партнер, который представляет ассамблею, избранную в 2015 году, поскольку мы не признаем новый состав парламента. Дискуссия между странами ЕС по отношениям с Венесуэлой продолжается«.
6 декабря в Венесуэле прошли парламентские выборы, на которых граждане избрали 277 депутатов парламента. Победу на них одержал проправительственный «Великий патриотический полюс». Значительная часть противников действующего правительства, которым принадлежало большинство в прошлом составе парламенте, в том числе Гуайдо, отказалась от участия в голосовании и признания его результатов. Избранные 6 декабря депутаты приступили к работе во вторник.
26 декабря депутаты, чей мандат закончился 5 января, одобрили постановление, которое продлило работу Национальной ассамблеи до новых выборов путем создания уполномоченной комиссии. Верховный суд Венесуэлы признал это решение парламента недействительным. Несмотря на это, Гуайдо и его сторонники 5 января объявили о проведении заседания, открывающего сессию парламента прошлого созыва.
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