Евросоюз поддержал идею США по созданию временного правительства в Венесуэле

Евросоюз поддерживает предложение США о создании в Венесуэле переходного правительства с целью подготовки там президентских и парламентских выборов. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе.
«Настало время для всех действующих лиц в Венесуэле собраться вместе и на благо венесуэльского народа найти единый способ выхода из чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом. В этом контексте Евросоюз положительно оценивает предложенные США рамки демократического перехода в Венесуэле», — отмечается в нем.
В документе подчеркивается, что «предложение США идет в русле позиции ЕС, предлагая мирный выход из кризиса через переговорный путь к демократическому правительству, которое сейчас необходимо как никогда». «Мы также с интересом принимаем к сведению новый подход по санкциям США, содержащийся в плане», — говорится в нем.
Глава дипломатии ЕС также подчеркнул, что «в курсе страданий народа Венесуэлы» и пообещал усилить помощь, в частности, в борьбе с пандемией коронавируса.
Напомним, 31 марта госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон предлагает план по урегулированию внутриполитического кризиса в Венесуэле, предусматривающий создание в этой стране временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций. По его словам, США предлагают учредить «государственный совет, который будет выполнять функции переходного правительства» до проведения президентских и парламентских выборов, которые, «как ожидается, состоятся через 6 — 12 месяцев». При этом, как пояснил Помпео, Николас Мадуро и лидер оппозиции Хуан Гуайдо должны признать, что переходное правительство является «единственным органом исполнительной власти во время переходного периода».
Руководство Венесуэлы назвало инициативу попыткой вмешательства в ее внутренние дела.
Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США и значительное число стран мира.
Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Беларусь, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.
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