Войти
Одна из стран ЕС решила испытать российскую вакцину от коронавируса
резонанс
Одна из стран ЕС решила испытать российскую вакцину от коронавируса
Зеленский написал об общих победах Украины и США
дружба народов
Зеленский написал об общих победах Украины и США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Евросоюз продлил санкции против Венесуэлы

292
Евросоюз продлил санкции против Венесуэлы

Евросоюз продлил на год санкции в отношении властей Венесуэлы, включая действие оружейного эмбарго. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

«Совет сегодня продлил режим санкций ЕС против Венесуэлы на один год, до 14 ноября 2021 года. Это решение было принято в свете продолжающегося политического, экономического, социального и гуманитарного кризиса в Венесуэле, когда постоянные действия подрывают демократию, верховенство закона и уважение прав человека», — отмечается в нем.

Совет напоминает, что санкции «включают эмбарго на поставки оружия и оборудования для внутренних репрессий, а также запрет на поездки и замораживание активов 36 включенных в черный список лиц, занимающих официальные должности и ответственных за нарушения прав человека и/или подрыв демократии и верховенства права». «Эти меры призваны содействовать поощрению демократических совместных решений в целях обеспечения политической стабильности в стране и удовлетворения насущных потребностей населения. Целевые меры носят гибкий и обратимый характер и не направлены на причинение вреда венесуэльскому населению», — говорится в заявлении.

Читайте также: Подавляющее большинство украинцев не участвовали в инициированном Зеленским опросе

ЕС ввел санкции в связи с обострением ситуации в Венесуэле после того, как в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд членов Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Беларусь, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

ЕС, Венесуэла
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 12 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Раскол Кипрской церкви по вопросу ПЦУ разрастается

Очередной церковный конфликт, порожденный вопросом о признании ПЦУ продолжает разрастаться. 10 ноября крупнейшее кипрское издание Philenews сообщило, что часть членов Священного синода Кипрской православной церкви прекращают сослужение с архиепископом Кипрским Хризостомом и не будут с ним встречаться до тех пор, пока Синод не вынесет решение по вопросу признания Православной церкви Украины.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Давайте разделять портфельные и прямые иностранные инвестиции

Очень важно разделять портфельные и прямые иностранные инвестиции. Проблема многих экспертов и политиков в том, что они этого не делают. Когда они говорят слово «инвестор», то для них это кредит от ЕС, МВФ, это такие банки как Голдман Сакс, ДжиПи Морган или институциональные инвесторы типа фонда Темплтона или Томаса Роу Прайса. Но все эти инвесторы не создают в Украине бизнеса. Они дают деньги в кредит, которыми потом распоряжается наше правительство.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Украина VS Турция: чему стоит поучиться друг у друга

Многие в Украине предпочитает смотреть на ситуацию в Турции как на пример в контексте предостережения о нецелесообразности проведения программ «количественного смягчения», а также в вопросе «зависимости/независимости» решений центрального банка. Но на самом деле пример Турции, если его и следует рассматривать для Украины, то только с точки зрения способности аппарата центрального банка генерировать адекватные управленческие решения с учетом изменения экономических условий.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016