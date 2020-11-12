Евросоюз продлил санкции против Венесуэлы

Евросоюз продлил на год санкции в отношении властей Венесуэлы, включая действие оружейного эмбарго. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.
«Совет сегодня продлил режим санкций ЕС против Венесуэлы на один год, до 14 ноября 2021 года. Это решение было принято в свете продолжающегося политического, экономического, социального и гуманитарного кризиса в Венесуэле, когда постоянные действия подрывают демократию, верховенство закона и уважение прав человека», — отмечается в нем.
Совет напоминает, что санкции «включают эмбарго на поставки оружия и оборудования для внутренних репрессий, а также запрет на поездки и замораживание активов 36 включенных в черный список лиц, занимающих официальные должности и ответственных за нарушения прав человека и/или подрыв демократии и верховенства права». «Эти меры призваны содействовать поощрению демократических совместных решений в целях обеспечения политической стабильности в стране и удовлетворения насущных потребностей населения. Целевые меры носят гибкий и обратимый характер и не направлены на причинение вреда венесуэльскому населению», — говорится в заявлении.
ЕС ввел санкции в связи с обострением ситуации в Венесуэле после того, как в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд членов Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Беларусь, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.
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