Украина признала Гуайдо главой Венесуэлы

Украина признает оппозиционера Хуана Гуайдо главой единственного демократически избранного органа власти Венесуэлы и считает, что в его силах организовать проведение демократических выборов в стране, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко.
«Украина признает Хуана Гуайдо главой единственного демократически избранного органа власти Венесуэлы — Национальной Ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции. Поэтому от него и других руководителей политических сил Венесуэлы зависит возвращение к демократическому управлению в стране, в частности путем достижения договоренностей о проведении демократических и сертифицированных международными наблюдателями выборов», — сказала Зеленко агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник.
По её словам, Украина призывает власти Венесуэлы делать все возможное для предотвращения решения кризиса силовым методом.
Кроме того, Киев выступает за противодействие экономической катастрофе, которая уже приводит к гуманитарным проблемам и страданиям венесуэльского народа.
Напомним, что сегодня Гуайдо признали более десяти стран Европы.
Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента вместо Николаса Мадуро 23 января. В тот же день его поддержали США, Канада и большая часть стран Латинской Америки. Мадуро высказали поддержку Россия, Китай, Мексика, Иран, Куба, Боливия, Беларусь и Турция.
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