Новый рекорд: ЦИК зарегистрировала уже 30 кандидатов

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала самовыдвиженца Романа Безсмертного и кандидата от партии «Видродження», народного депутата Украины Виктора Бондаря кандидатами на выборах президента Украины 31 марта.

Соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании в понедельник.

Таким образом, кандидатов на выборах президента стало уже 30, что является рекордом в истории страны.