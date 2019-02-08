Тимошенко требует снять с выборов ее однофамильца

Лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Юлия Тимошенко обратилась к президенту Петра Порошенко с требованием снять с выборов ее однофамильца Юрия Тимошенко. Об этом она заявила в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».
По ее словам, президент и его штаб в последние дни регистрации кандидатов в президенты зарегистрировали кандидатом, по своей инициативе, Тимошенко Юрия Владимировича.
«Это они рассчитывают таким мошенническим унизительным способом забрать у меня на выборах какие-то проценты и передать человеку, который ничего общего не имеет с президентством», — сказала политик.
Лидер «Батькивщины» подчеркнула, что в ее команде точно знают, кто вносил денежный залог за Тимошенко и как все происходило.
«Если ты президент страны, ты мужчина, ты человек, который хочет декларировать честь и достоинство, как можно так нечестно соревноваться?», — спросила Тимошенко.
«Я обращаюсь к президенту: так, как вы ставили этого Тимошенко Юрия Владимировича в список кандидатов в президенты, так же вспомните о чести, и уберите этого Тимошенко Ю.В. из кандидатов в президенты и прекратите такие грязные манипуляции», — призвала она.
При этом Тимошенко подчеркнула, что у ее команды есть все возможности предотвратить подобные манипуляции.
Напомним, что 25 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты Юлию Владимировну Тимошенко, а 6 февраля был зарегистрирован Юрий Владимирович Тимошенко. Таким образом, в избирательных бюллетенях будет два кандидата Тимошенко Ю.В.
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