Тимошенко требует снять с выборов ее однофамильца

Лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Юлия Тимошенко обратилась к президенту Петра Порошенко с требованием снять с выборов ее однофамильца Юрия Тимошенко. Об этом она заявила в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

По ее словам, президент и его штаб в последние дни регистрации кандидатов в президенты зарегистрировали кандидатом, по своей инициативе, Тимошенко Юрия Владимировича.

«Это они рассчитывают таким мошенническим унизительным способом забрать у меня на выборах какие-то проценты и передать человеку, который ничего общего не имеет с президентством», — сказала политик.

Лидер «Батькивщины» подчеркнула, что в ее команде точно знают, кто вносил денежный залог за Тимошенко и как все происходило.

«Если ты президент страны, ты мужчина, ты человек, который хочет декларировать честь и достоинство, как можно так нечестно соревноваться?», — спросила Тимошенко.

«Я обращаюсь к президенту: так, как вы ставили этого Тимошенко Юрия Владимировича в список кандидатов в президенты, так же вспомните о чести, и уберите этого Тимошенко Ю.В. из кандидатов в президенты и прекратите такие грязные манипуляции», — призвала она.

При этом Тимошенко подчеркнула, что у ее команды есть все возможности предотвратить подобные манипуляции.

Напомним, что 25 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты Юлию Владимировну Тимошенко, а 6 февраля был зарегистрирован Юрий Владимирович Тимошенко. Таким образом, в избирательных бюллетенях будет два кандидата Тимошенко Ю.В.