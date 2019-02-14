Войти
В правительстве посчитали долю IT-сектора в экономике
позиция
В правительстве посчитали долю IT-сектора в экономике
Гройсман обнародовал данные по росту ВВП за 2018 год
официально
Гройсман обнародовал данные по росту ВВП за 2018 год

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Cуд признал, что Манафорт сознательно лгал следователям

437
Cуд признал, что Манафорт сознательно лгал следователям

Пол Манафорт, бывший политтехнолог Партии регионов и бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа, нарушил условия сделки с командой спецпрокурора Роберта Мюллера и несколько раз дал следователям заведомо ложные показания по поводу ключевых эпизодов, фигурирующих в «российском расследовании».

Об этом говорится в вынесенном в среду постановлении Эми Берман Джексон, судьи округа Колумбия, пишет Голос Америки.

Судья Берман Джексон, возглавляющая процесс по делу Манафорта в вашингтонском суде, признала убедительными доказательства фактов лжесвидетельств, сделанных бывшим главой штаба Трампа. Судья согласилась с обвинением, что Манафорт намеренно солгал как минимум в трех случаях, включая общение с его бывшим бизнес-партнером, российско-украинским политконсультантом Константином Килимником.

Конкретно, Манафорт солгал следователям, отвечая на вопрос о том, передавал ли он Килимнику данные соцопросов, сделанных штабом Трампа, а также по поводу обсуждения с Килимником так называемого «плана мирного урегулирования в Украине».

План, в частности, предусматривал снятие санкций в отношении России — это решение явно было бы в пользу режима Путина. Спецпрокурор подозревает Килимника в связях с российскими спецслужбами. Килимник отрицает эти обвинения.

Судья признала Манафорта невиновным в том, что он намеренно солгал, отвечая еще на два вопроса следователей. Один из них касался роли Килимника в содействии препятствованию правосудию, другой ­— контактов Манафорта с членами администрации Трампа.

Согласно протоколам суда, опубликованным на прошлой неделе, команда Мюллера полагает, что эти лжесвидетельства касаются ключевых моментов расследования возможного сговора сотрудников штаба Трампа с Кремлем. Дональд Трамп и российские власти отрицают факт сговора.

Майкл Зелдин, бывший федеральный прокурор, в беседе с Reuters высказал предположение, что Манафорт решил дать ложные показания в надежде на последующее президентское помилование. Об этом же говорили прокуроры из команды Мюллера в суде на прошлой неделе.

После нарушения сделки с правосудием, Манафорту могут вынести суровый приговор в суде Вирджинии, где проходит еще один судебный процесс по обвинениям в финансовых преступлениях и отмывании денег.

В августе присяжные признали Пола Манафорта виновным по нескольким пунктам, включая неуплату налогов на 16 млн долларов, которые он получил за политические консультации для правительства Виктора Януковича в Украине.

В любом случае, решение судьи почти наверняка ставит крест на возможности того, что Манафорта приговорят к небольшому сроку. В случае нарушения условий сделки прокуратура имеет право потребовать сурового приговора для обвиняемого. По словам экспертов, 69-летнего Манафорта могут приговорить к 10 годам лишения свободы.

следствие, Пол Манафорт
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 14 февраля 2019
Среда, 13 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инвестициях и экономическом росте

В среде экспертов популярны горькие причитания о том, что для роста экономики Украины критично важны инвестиции. Так ли это? Не более, чем в определенной мере.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

О социализме, капитализме и роли государства

Мы сполна хлебнули прелести социализма, хотя не до конца, попробовали всех прелестей капитализма. Сейчас встречаю очень много критики в сторону государства и заявления о необходимости снизить его роль. Мол, у нас недостаточно капитализма, свободы предпринимательства и все беды нашей экономики от государственного вмешательства. Фактически, вся демагогия вокруг снижения госвмешательства сводится к тому, что бизнес не нуждается в государственной поддержке и единственное, что ему мешает, это большая коррупция и зарегулированность. Лично я являюсь противником этой точки зрения
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Как деньги заробитчан спасают украинскую экономику

Заробитчане - это постыдное явление для Украины. Выезд граждан на заработки на законных основаниях и финансовые потоки от них в Украину - это не есть благо, но альтернатива, лучшая чем авральная безработица и рост социальной напряженности. Другое дело, что долго так продолжаться не может, и у Украины есть 5-7 лет, чтобы все же занять трудоспособное население внутри страны.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016