В «деле Супрун» новый судья и три новых иска

В деле по иску народного депутата Игоря Мосийчука (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) об отсутствии у доктора Уляны Супрун полномочий для исполнения обязанностей министра здравоохранения Украины был определен новый судья Окружного админсуда Киева (ОАСК) — Татьяна Скочок, сообщает судья-спикер Богдан Санин.

Санин также сообщил, что в Окружной админсуд Киева поступило еще три иска по «Делу Супрун», в частности, два иска от Игоря Мосийчука и один от радикала Алексея Ленского.

«Однако, кажется, что в дальнейшем мы будем называть дело, как „Дело Супрун. Епизод 1“, и вот почему ... В ОАСК поступил иск от Игоря Мосийчука, в котором ответчиком определен премьер-министр Украины Владимир Гройсман, а и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун указано в качестве третьего лица (дело № 640/1748/19). В ОАСК поступил иск от Игоря Мосийчука, в котором ответчиком определена и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун (дело № 640/1766/19). В ОАСК поступил иск от Алексея Ленского, в котором ответчиком определена и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун (дело № 640/2709/19)», — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, что ранее Окружной административный суд Киева отменил мероприятия по обеспечению иска относительно отстранения Супрун от руководства Минздравом «по собственной инициативе».