Супрун разрешила ходить в школу детям с кашлем и температурой

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что детям с кашлем, насморком и температурой можно посещать школу.
«По рекомендациям Американской академии педиатрии, насморк или кашель, который длится после перенесенной болезни, не является помехой для посещения садика или школы», — написала Уляна Супрун на своей странице в Фейсбук.
Она отметила, что ребенок может посещать школу при условии, что его осмотрел врач и позволил пойти в учебное заведение, если температура сама по себе без приема лекарственных препаратов ниже 38 градусов, если ребенок активный и хорошо себя чувствует.
«Исключения составляют периоды эпидемии гриппа. В такое время кашель, насморк, или больное горло — веская причина оставить ребенка дома», — отметила и.о. министра.
По словам Супрун, ребенок может быть заразным в течение двух недель после перенесенной простуды, независимо от того, есть ли у него насморк или кашель.
Она также рассказала, что детей не следует отпускать в садик или в школу в таких случаях, когда из-за болезни ребенок не может принимать участие во всех занятиях, при острой фазе инфекционного заболевания, когда температура более 38 и респираторные симптомы, если ребенок выглядит больным (плач, затрудненное дыхание ли быстро распространяющееся высыпание).
«Собирая ребенка в детский сад или школу — будьте внимательны. Если не уверены, что ребенок здоров — лучше проконсультироваться с врачом и руководствоваться его рекомендациями», — подчеркнула она.
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