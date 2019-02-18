Войти
Порошенко заявил о рекордном росте торговли Украины с ЕС
евроинтеграция
Порошенко заявил о рекордном росте торговли Украины с ЕС
Трамп попросил страны Европы «забрать» своих боевиков из Сирии
позиция
Трамп попросил страны Европы «забрать» своих боевиков из Сирии

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Супрун разрешила ходить в школу детям с кашлем и температурой

1527
Супрун разрешила ходить в школу детям с кашлем и температурой

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что детям с кашлем, насморком и температурой можно посещать школу.

«По рекомендациям Американской академии педиатрии, насморк или кашель, который длится после перенесенной болезни, не является помехой для посещения садика или школы», — написала Уляна Супрун на своей странице в Фейсбук.

Она отметила, что ребенок может посещать школу при условии, что его осмотрел врач и позволил пойти в учебное заведение, если температура сама по себе без приема лекарственных препаратов ниже 38 градусов, если ребенок активный и хорошо себя чувствует.

«Исключения составляют периоды эпидемии гриппа. В такое время кашель, насморк, или больное горло — веская причина оставить ребенка дома», — отметила и.о. министра.

По словам Супрун, ребенок может быть заразным в течение двух недель после перенесенной простуды, независимо от того, есть ли у него насморк или кашель.

Читайте также: Депутатов Европарламента не пустили в Венесуэлу

Она также рассказала, что детей не следует отпускать в садик или в школу в таких случаях, когда из-за болезни ребенок не может принимать участие во всех занятиях, при острой фазе инфекционного заболевания, когда температура более 38 и респираторные симптомы, если ребенок выглядит больным (плач, затрудненное дыхание ли быстро распространяющееся высыпание).

«Собирая ребенка в детский сад или школу — будьте внимательны. Если не уверены, что ребенок здоров — лучше проконсультироваться с врачом и руководствоваться его рекомендациями», — подчеркнула она.

Уляна Супрун
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 18 февраля 2019
Воскресенье, 17 февраля 2019
Суббота, 16 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Должна ли цена на газ быть рыночной

Если монополистическое положение компании предоставило государство и при этом избавило от необходимости создавать все с нуля, за сравнительно небольшую цену, то соответственно это не обычная предпринимательская деятельность, где предприниматель может максимизировать свои прибыли.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кого Мангер утянет на дно

Цинизм не в том, что «свои» не наказуемы. Гораздо хуже, что система сама предоставляет им логистику идеального избегания наказания даже за очевидные преступления. С другой стороны, правящая элита осознаёт, что общество все прекрасно понимает. А потому закусила удила и... продолжит совершенствовать беспредел. По сути, мы должны честно ответить себе - действительно ли мы хотим иметь здесь классическое «воровское государство», у которого «своим всё, а чужим закон»? Даже не так. Скорее, чужим сразу битой по голове.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Энергоэффективность как цель внутренней политики

Нынешние умеренные цены на энергоресурсы в определенной степени высвобождают часть денег, которые можно и нужно направить на снижение энерго- и материалоемкости нашей экономики. Промедление с эффективным решением этой проблемы приведет к торможению экономического роста, снижению конкурентоспособности промышленности и инвестпривлекательности Украины, повышению уровня загрязнения окружающей среды, а также создаст дополнительные угрозы энергобезопасности страны.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016