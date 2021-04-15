Украинцы не доверяют ни прежним министрам здравоохранения, ни Степанову

По результатам социологического исследования, украинцы преимущественно не доверяют или не знают бывших министров здравоохранения, а действующему главе министерства Максиму Степанову доверяют только 19% украинцев.
Об этом сообщили в соцгруппе «Рейтинг».
«Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 19%, не доверяют — 37%, не знают такого — 34%. Экс-министру Ульяне Супрун доверяют 14%, не доверяют — 61%, не знают ее — 17%. Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина опрошенных. Доверяют им около 8-9%, не доверяют — около трети», — отметили там.
Более половины опрошенных считают, что Минздрав и президент Владимир Зеленский неэффективно реагируют на угрозу коронавируса, а 30% считают, что эффективно.
18% считают эффективным реагирование Кабинета министров и Верховной Рады, более 60% — неэффективным.
Социологи отмечают, что по сравнению с ноябрем 2020 года наблюдается некоторое снижение положительных оценок реагирования на угрозу коронавируса органами центральной власти.
Исследование проводилось 24-28 марта среди украинцев во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016