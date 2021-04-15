Украинцы не доверяют ни прежним министрам здравоохранения, ни Степанову

По результатам социологического исследования, украинцы преимущественно не доверяют или не знают бывших министров здравоохранения, а действующему главе министерства Максиму Степанову доверяют только 19% украинцев.

Об этом сообщили в соцгруппе «Рейтинг».

«Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 19%, не доверяют — 37%, не знают такого — 34%. Экс-министру Ульяне Супрун доверяют 14%, не доверяют — 61%, не знают ее — 17%. Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина опрошенных. Доверяют им около 8-9%, не доверяют — около трети», — отметили там.

Более половины опрошенных считают, что Минздрав и президент Владимир Зеленский неэффективно реагируют на угрозу коронавируса, а 30% считают, что эффективно.

18% считают эффективным реагирование Кабинета министров и Верховной Рады, более 60% — неэффективным.

Социологи отмечают, что по сравнению с ноябрем 2020 года наблюдается некоторое снижение положительных оценок реагирования на угрозу коронавируса органами центральной власти.

Исследование проводилось 24-28 марта среди украинцев во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.