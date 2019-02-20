Официально: Льготную растаможку «евроблях» продлевать не будут

Период растаможки автомобилей на иностранной регистрации со скидкой в 50% решили не продолжать, завершив его 22 февраля. Об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов, передает «Укринформ».

«Было принято решение не продлевать льготный период. Правительство, президент и профильный комитет остались на той позиции, которая была зафиксирована в законе», — сказал чиновник.

Напоминаем, что 25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

При этом до 22 февраля 2019 года действует льготная ставка акциза.