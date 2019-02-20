Зеленский лидирует в опросе Центра Разумкова

Шоумен Владимир Зеленский возглавляет тройку лидеров президентской гонки в электоральных симпатиях украинцев, на втором месте — действующий глава государства Петр Порошенко, на третьем — лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, о чем свидетельствуют результаты февральского опроса Центра Разумкова.

Согласно данным опроса, обнародованным в среду на сайте Центра Разумкова, среди всех респондентов за Зеленского планируют проголосовать 17,5% (среди тех, кто намерен участвовать в выборах, — 19%). Примерно равные шансы выйти во второй тур выборов у Порошенко (13,1% и 16,8% соответственно) и Тимошенко (11,5% и 13,8% соответственно).

Лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко готовы поддержать 5,9% среди всех респондентов и 7,3%, кто придет на выборы; одного из лидеров «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрия Бойко — 6,3% и 7,1% соответственно; лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 4,3% и 4,8%. Каждый из других кандидатов набирает меньше 3%.

Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.