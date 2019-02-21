Поездка Меган Маркл в гости к друзьям обошлась в полмиллиона долларов

Расходы на поездку супруги британского принца Гарри американской актрисы Меган Маркл на частном самолете в Нью-Йорк в общей сложности превысили $500 тыс. Об этом в четверг сообщила газета Daily Mail.

Маркл в среду вернулась из США, куда она летала на шесть дней, чтобы встретиться со своими подругами — теннисисткой Сереной Уильямс и британским юристом Амаль Клуни, супругой американского актера Джорджа Клуни, с которыми она провела время на традиционной для Соединенных Штатов, Канады, Австралии и Новой Зеландии вечеринке в честь будущей матери и ее ребенка незадолго до родов. В таких случаях принято устраивать чаепитие и дарить подарки.

Супруга Гарри, которая находится на седьмом месяце беременности, вылетела в США из аэропорта Фарнборо, обслуживающего бизнес-рейсы. Туда она приехала в сопровождении сотрудников службы безопасности, использовав при этом два автомобиля Land Rover Discovery. Перелет осуществлялся самолетом бизнес-класса Gulfstream G450, а затраты на его обслуживание, по данным издания, обошлись в $250 тыс. Вечеринка состоялась в одной из самых дорогих гостиниц Нью-Йорка, где стоимость номера достигает $75 тыс. в сутки. В Кенсингтонском дворце при этом указали, что поездка герцогини Сассекской, которой Маркл стала после выхода замуж за Гарри, финансировалась из «частных средств».

В субботу Маркл вместе со своими супругом посетит с официальным визитом Марокко. Пара проведет там три дня.

Ребенок, которого ждут герцог и герцогиня Сассекские, станет седьмым в очереди наследования британского престола. Это будет также седьмой правнук или правнучка королевы Великобритании Елизаветы II.