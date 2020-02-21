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Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских привилегий 31 марта

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Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских привилегий 31 марта

Внук британской королевы принц Гарри и его жена — американская актриса Меган Маркл лишатся всех королевских привилегий 31 марта. В частности, они уже не будут именоваться Его и Ее Королевское Высочество, выполнять представительские функции членов монаршей семьи и получать средства из казны. Об этом сообщила газета Daily Mail, напомнив, что чета перебралась в Канаду и ее интересы в Великобритании будет представлять их благотворительный фонд.

Принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга заявили 8 января через свой Instagram о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. 18 января Букингемский дворец объявил, что пара отныне не сможет представлять королеву Елизавету II в официальных поездках и исполнять иные церемониальные обязанности. Принц Гарри также будет лишен присвоенных ему почетных воинских званий, в частности, звания капитан-генерала Королевской морской пехоты, которое в 2017 году ему передал дед — герцог Эдинбургский Филип.

Тем не менее герцогу и герцогине Сассекским — а этот титул за ними сохранится — предстоит еще до 31 марта принять участие в некоторых мероприятиях в Великобритании в качестве старших членов монаршей фамилии. Так, подтверждено участие Маркл в мероприятиях, приуроченных к празднованию Международного женского дня 8 марта, а также посещение службы четой в Вестминстерском аббатстве 9 марта.

Причины решения герцога и герцогини до конца не ясны, и в британских СМИ публикуются разнообразные догадки по этому поводу. Многие обозреватели предполагают, что принц Гарри и Меган Маркл хотят получить возможность заключить выгодные для себя коммерческие контракты. Другие связывают этот шаг с тем, что супруги слишком устали от внимания таблоидов, которые, по словам принца Гарри, развернули настоящую кампанию травли против его жены и распространяют о ней ложные слухи. Осенью прошлого года пара подала в суд на несколько британских газет, а вскоре после этого принц Гарри напомнил о том, что постоянное преследование со стороны репортеров стало одной из главных причин гибели его матери — принцессы Дианы.

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Неизвестно пока, какой уровень доходов сможет обеспечить себе чета. Как ранее сообщила газета The Daily Telegraph, оказывать финансовую помощь сыну — принцу Гарри в течение ближайшего года намерен наследник британского престола принц Чарльз. По неподтвержденным оценкам, которые приводила вещательная корпорация BBC, после женитьбы на Маркл в мае 2018 года принц Гарри получал от отца около £2,5 млн в год ($3,3 млн), что покрывало примерно 95% потребностей семьи.

Маркл вылетела из Лондона в Канаду почти сразу после того, как пара объявила о решении отказаться от своих привилегий и исполнения церемониальных обязанностей. Принц Гарри присоединился к ней и сыну — восьмимесячному Арчи спустя две недели.

принц Гарри, Меган Маркл
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