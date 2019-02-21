Киев возглавил рейтинг самых дешевых для туристов городов Европы

Киев занял первую строчку в рейтинге туристических городов Европы для бюджетного путешествия. Соответствующий список составило немецкое издание Instyle, передает «Укринформ».
«В столице Украины две ночи в трехзвездочном отеле будут стоить в среднем лишь 36 евро. Пиво и капучино стоят меньше 1 евро. В общем, уикенд на двоих в Киеве будет стоить менее 250 евро», — говорится в публикации.
Второе место в рейтинге бюджетных городов для путешествий на выходные занял польский Краков, третье — Варшава, на четвертом оказалась столица Сербии Белград, на пятом — венгерский Будапешт.
Самым дорогим среди самых дешевых городов стал немецкий Гамбург, занявший десятую строчку. Так стоимость уикенда здесь обойдется в 355 евро, что на 40% больше, чем в Киеве.
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