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Киев возглавил рейтинг самых дешевых для туристов городов Европы

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Киев возглавил рейтинг самых дешевых для туристов городов Европы

Киев занял первую строчку в рейтинге туристических городов Европы для бюджетного путешествия. Соответствующий список составило немецкое издание Instyle, передает «Укринформ».

«В столице Украины две ночи в трехзвездочном отеле будут стоить в среднем лишь 36 евро. Пиво и капучино стоят меньше 1 евро. В общем, уикенд на двоих в Киеве будет стоить менее 250 евро», — говорится в публикации.

Второе место в рейтинге бюджетных городов для путешествий на выходные занял польский Краков, третье — Варшава, на четвертом оказалась столица Сербии Белград, на пятом — венгерский Будапешт.

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Самым дорогим среди самых дешевых городов стал немецкий Гамбург, занявший десятую строчку. Так стоимость уикенда здесь обойдется в 355 евро, что на 40% больше, чем в Киеве.

туризм, Киев, рейтинг
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Четверг, 21 февраля 2019
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