Из-за «евроблях» средний возраст растаможенных авто вырос вдвое

За период льготного периода для растаможивания евроблях было зарегистрировано более 100 тысяч старых автомобилей. Их средний возраст составляет 14 лет. Это на семь лет больше, чем возраст автомобилей, растаможенных в предыдущие месяцы. Об этом сообщает Опендатабот.
По официальным данным ГФС, по состоянию на 25 ноября прошлого года в Украине находилось около 640 тысяч авто, нуждающихся в растаможке. За период льготного периода была растаможена лишь шестая часть из них.
Старые машины представляют опасность для окружающей среды.
«Во-первых, это риск загрязнение воздуха. Автомобили, которым 15 лет и больше, имеют более высокие показатели выбросов загрязняющих веществ, чем современные авто. Во-вторых, старые машины быстро ломаются, и возникает вопрос, что с ними делать дальше. Надлежащей системы утилизации автомобилей в Украине нет », — рассказывает эколог и президент Всеукраинской общественной организации «Живая планета» Светлана Берзина.
Напомним, что таможенники уже оформили 195,2 тысячи транспортных средств. Результат — более 12 млрд гривен уплаченных налогов. Таким образом, за два с половиной месяца фискалы перевыполнили годовой план доходов от «евроблях» — в бюджете заложены поступления в объеме 10 млрд гривень.
22 февраля — в последний день действия льготного режима налогообложения транспортных средств — все отделы таможенного оформления таможен ГФС будут работать в круглосуточном режиме.
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