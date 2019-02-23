Порошенко назвал двух главных врагов Украины

Президент Петр Порошенко заявил, что у Украины сейчас есть два врага — Россия и бедность. Об этом глава государства сказал во время заседания Совета регионального развития Львовской области, которое состоялось в конференц-зале стадиона «Арена Львов».

«В Украине сейчас два врага: РФ... и второй враг — это бедность», — цитирует его УНИАН.

Порошенко отметил, что РФ является страной агрессором, и Украине нужен «холодный мир» с РФ, чтобы войска агрессора, его вооружение были убраны.

«Для меня принципиально важно, чтобы экономический рост был точно отражен в кармане пенсионера из Жовквы или шахтера из Червонограда. Это наша с вами задача», — подчеркнул он.

Порошенко заявил о необходимости превращения Украины в «большую страну свободных, богатых и счастливых людей». «Успехи децентрализации это ярко доказывают, у нас это точно получится», — резюмировал глава государства.