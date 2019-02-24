Войти
Порошенко назвал двух главных врагов Украины
позиция
Порошенко назвал двух главных врагов Украины
Аваков рассказал, как работает «сетка» по подкупу избирателей
выборы
Аваков рассказал, как работает «сетка» по подкупу избирателей

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

60% европейских интернет-магазинов нарушают права потребителей

265
60% европейских интернет-магазинов нарушают права потребителей

Еврокомиссия вместе с национальными институтами защиты прав потребителей обнародовали статистику, по которой около 60% сайтов онлайн-торговли не предоставляют достаточной информации о товаре, о ценах и скидках. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии, передает «Укринформ».

«В пределах всего ЕС проведен мониторинг 560 сайтов электронной коммерции, которые предлагают широкий перечень товаров, услуг и цифрового контента, — обуви, спортивной одежды, программного обеспечения или билетов на развлекательные мероприятия», — говорится в пресс-релизе.

«В около 60% этих сайтов выявлены нарушения в соблюдении правил ЕС относительно прав потребителей, главным образом в том, как на этих сайтах представлена информация о ценах и специальные предложения», — говорится в сообщении.

Почти треть сайтов (31%), которые объявляют о скидках и бонусах, по заключению потребительских служб, не предоставляют аутентичной информации о предлагаемом товаре или содержат информацию о скидках, которые формируются по непонятным правилам.

221 сайт запросили за товар более высокую цену, чем предлагалось изначально. 39% таких торговцев не предоставляют потребителям полной информации о сопутствующих расходах, например, связанных с доставкой, осуществлением дистанционной оплаты, стоимостью бронирования товара или услуги, или любых других подобных дополнительных расходах.

В то же время, правила защиты потребителей в ЕС обязуют торговцев указывать цену на товар с учетом всех дополнительных расходов, а в случаях, когда такие расходы не могут быть определены заранее, торговцы должны четко и недвусмысленно информировать об этом потенциальных покупателей.

59% из проверенных сайтов не выполнили обязательства предоставлять потребителям доступ к так называемой онлайн-платформе разрешения споров (ODR).

Европейский закон определяет такой доступ обязательным, ведь с использованием платформы торговцы и потребители могут разрешить возможные споры без обращения в суд.

Читайте также: Русские церкви в Европе отказалась подчиниться Варфоломею

Еще 30% сайтов не предоставили потребителям достаточной информации о возможности расторжения торгового соглашения либо о возврате товара, что также является обязательным правилом для онлайн-торговли.

По результатам исследования, Еврокомиссия поручила национальным службам защиты потребителей в странах ЕС принять меры для исправления ситуации, с привлечением правовых процедур, если это будет необходимо.

ЕС, Еврокомиссия, потребители, интернет-магазин
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 24 февраля 2019
Суббота, 23 февраля 2019
Пятница, 22 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Клейтон Кристенсен
Клейтон Кристенсен
Профессор Гарвардской школы бизнеса

Что я узнал 25 лет изучая инновации

Совсем недавно я задался быть может самым важным из всех возможных вопросов: откуда приходит длительное процветание? Ответ: Инновации, создающие рынок. Это инновации, которые превращают сложные и дорогие продукты в продукты, которые являются простыми и доступными, таким образом, что гораздо больше людей в обществе могут получить к ним доступ. В некоторых случаях эти нововведения являются разрушительными, но в каждом случае создаваемые новые рынки служат прочной основой для устойчивого экономического роста.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Электоральная пирамида кандидата П

Это называется просто - добровольно и демонстративно сыграть в будущую «нулевую легитимность». Когда и внешний, и внутренний политический рынки категорически отказываются от признания твоего «результата». После чего де-юре и де-факто обязательно начинается дорога к падению.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О росте ВВП и «интенданте королевских финансов»

Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о том, как ускорять рост ВВП. Ну сплошной «комсомол» – план по валу, вал по плану. Главное, чтобы были амбициозные планы, и чтобы под шумок этих планов можно было кому-то «осваивать бюджеты», а кому-то пиариться. А какие будут среднесрочные последствия (не говоря уж о долгосрочных), в чем цель этих синтетических цифр, свидетельствуют ли они о качестве развития экономики – практические никому из чиновников и мейнстримных экономистов не интересно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016