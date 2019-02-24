Русские церкви в Европе отказалась подчиниться Варфоломею

Генеральная ассамблея Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) отказалась выполнить указание патриарха Константинопольского Варфоломея о самороспуске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Orthodoxie.com

Сегодня в Париже состоялось чрезвычайное генеральное собрание архиепископства православных приходов русской традиции в Западной Европе... Ассамблея проголосовала против роспуска архиепископии (206 голосовавших, 15 за роспуск, 191 против). Решение о ее юрисдикции принято не было. В июне будет созвана новая ассамблея, на которой будет сделан этот выбор«, — говорится в сообщении.

В ноябре 2018 года Синод Константинопольской церкви принял решение об упразднении Архиепископии русских церквей в Западной Европе и интеграции ее приходов «в различные святые митрополии Патриархата». Руководство экзархата отказалось выполнить это решение и заявило, что оно находится в компетенции ассамблеи.

«Ни греческие митрополиты Западной Европы, ни Совет Архиепископии, ни даже архиепископ не могут заменить церковное собрание, которое было созвано 23 февраля», — говорилось в сообщении экзархата.