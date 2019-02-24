Русские церкви в Европе отказалась подчиниться Варфоломею

Генеральная ассамблея Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) отказалась выполнить указание патриарха Константинопольского Варфоломея о самороспуске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Orthodoxie.com
Сегодня в Париже состоялось чрезвычайное генеральное собрание архиепископства православных приходов русской традиции в Западной Европе... Ассамблея проголосовала против роспуска архиепископии (206 голосовавших, 15 за роспуск, 191 против). Решение о ее юрисдикции принято не было. В июне будет созвана новая ассамблея, на которой будет сделан этот выбор«, — говорится в сообщении.
В ноябре 2018 года Синод Константинопольской церкви принял решение об упразднении Архиепископии русских церквей в Западной Европе и интеграции ее приходов «в различные святые митрополии Патриархата». Руководство экзархата отказалось выполнить это решение и заявило, что оно находится в компетенции ассамблеи.
«Ни греческие митрополиты Западной Европы, ни Совет Архиепископии, ни даже архиепископ не могут заменить церковное собрание, которое было созвано 23 февраля», — говорилось в сообщении экзархата.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016