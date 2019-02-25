Президент Польши обвинил УПА и дивизию «Галичина» в геноциде поляков

На Львовщине 24 февраля состоялась траурная церемония, посвященная памяти жертв погрома в Гуте Пеняцкой 28 февраля 1944 года. Президент Польши Анджей Дуда написал в письме к участникам мероприятия, что в Гуте Пеняцкой произошел акт геноцида, сообщает Европейская правда со ссылкой на PolskieRadio24.
«Геноцид, который здесь совершили солдаты дивизии СС „Галичина“ и Украинской повстанческой армии, был одним из крупнейших в многолетнем ряду преступлений, который мы называем резней польского населения на Волыни, Подолье и Львовщине», — считает президент Польши, письмо которого прочитал президентский министр Адам Квятковский.
«Единственной „виной“ жертв был польский язык и идентичность, верность традиции и любовь к Родине. Их убили, потому что они были поляками», — убежден Дуда.
28 февраля 1944 было уничтожено все польское село Гута Пеняцкая (172 хозяйства) и убиты все жители (по разным оценкам, от 500 до 800 человек, включая женщин и детей). Спастись удалось одному поляку, который сумел убежать.
Ряд польских исследователей возлагают ответственность за истребление Гуты Пеняцкой на подразделения дивизии войск СС «Галичина». По утверждению украинской стороны, село сожгло подразделение немецкой тайной полевой полиции.
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