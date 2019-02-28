Мустафа Найем выходит из фракции БПП

Народный депутат Блока Петра Порошенко Солидарность Мустафа Найем подал заявление о выходе из фракции. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале, опубликовав скан заявления.
Нардеп назвал такое решение формальностью, заявив, что он с БПП «уже давно по разные стороны ценностных баррикад».
«Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию», — пояснил он.
Как пишет Найем, он «за 4,5 года слышал 15 тысяч раз вопрос «почему вы в БПП?». «У меня на этот вопрос были ответы, которые, впрочем, мало кому казались убедительными. Теперь можно никого ни в чем не убеждать. Эта страница перевернута», — резюмировал он.
В то же время на обнародованном заявлении нет даты.
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