Мустафа Найем выходит из фракции БПП

Народный депутат Блока Петра Порошенко Солидарность Мустафа Найем подал заявление о выходе из фракции. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале, опубликовав скан заявления.

Нардеп назвал такое решение формальностью, заявив, что он с БПП «уже давно по разные стороны ценностных баррикад».

«Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию», — пояснил он.

Как пишет Найем, он «за 4,5 года слышал 15 тысяч раз вопрос «почему вы в БПП?». «У меня на этот вопрос были ответы, которые, впрочем, мало кому казались убедительными. Теперь можно никого ни в чем не убеждать. Эта страница перевернута», — резюмировал он.

В то же время на обнародованном заявлении нет даты.