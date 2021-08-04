Кабмин уволил Антона Геращенко и нашел должность Мустафе Найему

Кабинет министров Украины на заседании в среду освободил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел Украины, сообщил находящийся на заседании народный депутат Алексей Гончаренко.

Кроме того, по его словам, Кабмин назначил Мустафу-Маси Найема заместителем министра инфраструктуры Украины.