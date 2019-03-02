Порошенко пообещал Одессе светлое туристическое будущее

Одесса будет в числе лидеров туристических маршрутов Восточной Европы, убежден президент Украины Петр Порошенко.

«Я уверен, что Одесса будет в топе лидеров восточно-европейской туристической отрасли», — сказал Порошенко во время посещения ярмарки в субботу в Одессе, передает Интерфакс-Украина.

Президент отметил, что развитию туризма, в том числе в Одесской области, будет способствовать современная дорожная и транспортная инфраструктуры. Он напомнил, что в области завершено строительство дороги Одесса — Рени, а также анонсировал строительство новых дорог. «Сейчас приступаем к строительству еще ряда дорог, которые делают Одессу логистическим центром», — сообщил Порошенко.

Он также обратил внимание на необходимость завершить строительство взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта.

«Завершение строительства взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта — это чрезвычайно амбициозное задание, которое значительно увеличит поток туристов в нашу Одессу», — подчеркнул глава государства.