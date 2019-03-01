Порошенко пообещал Мариуполю аэропорт и «Интерсити»

Президент Петр Порошенко дал поручение изучить вопрос запуска в работу аэропорта города Мариуполя. Об этом он заявил на заседании Совета регионального развития Донецкой области в Мариуполе, сообщает Укринформ.

«Я поручаю начальнику Генерального штаба, министру оборону, министру инфраструктуры и председателю ОГА изучить вопрос запуска аэропорта города Мариуполь», — сказал Порошенко.

Глава государства подчеркнул важность обеспечения безопасности, в том числе средств противовоздушной безопасности, защиты от диверсионно-разведывательных групп.

Он добавил, что если удастся эффективно провести переговоры с ЕС, провести обновление и электрификацию железнодорожной линии, будет запущен в Мариуполь и поезд «Интерсити».