Партия пророссийского президента Молдовы победила на выборах в парламент

Партия социалистов Республики Молдова, поддерживающая пророссийского президента страны Игоря Додона, победила на выборах в местный парламент. Об этом свидетельствуют окончательные данные подсчета голосов, которые озвучила в воскресенье председатель Центральной избирательной комиссии Алина Руссу.

По ее словам, социалисты получают 35 мандатов в 101-местном парламенте.

За ними следует правящая Демократическая партия Молдовы с результатом в 30 мандатов, на третьем месте проевропейский оппозиционный блок Acum («Сейчас») — 26 мандатов.

Партия «Шор» бизнесмена и мэра города Оргеев Илана Шора идет четвертой с результатом в семь мандатов, три мандата получат независимые депутаты. Остальные партии не смогли преодолеть 6%-ный избирательный барьер.