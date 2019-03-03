Почему я не буду голосовать за Порошенко

Возможно, ПАП далеко не самый плохой президент. И возможно, в другое, менее сложное время он показал бы себя как очень сильный лидер. Однако, сейчас, в очень сложное для страны время, это абсолютно не тот человек, что может что-то изменить.

В первую очередь, у меня больше антипатия не так к самому президенту, как к людям которые его окружают. Часто слышу, что в обязанности президента не входит развитие экономики и это больше вопрос правительства. Я бы с этим согласился, если бы на ключевых министерских должностях не стояли люди президента. Фактически, президент на этих людей делегировал определённые полномочия и они остаются на этих должностях только потому, что вероятно их действия не противоречат пониманию президента вектора развития государства.

На самом деле, для меня сомнительный сам вектор. Чего мы хотим. Куда идём. Мы идём в Европу. Вернее хотим туда попасть. Или может мы хотим стать Европой. На мой взгляд, это ключевое различие, которое определяет повестку дня.

Политика президента и его окружения мне не нравится тем, что он хочет любой ценой попасть в Европу. Все равно кем. И все равно в каком положении. Главное попасть. Пусть и в качестве самой бедной страны Евросоюза. И для этого он и его команда, готова пресмыкаться перед европейскими партнерами, только бы услышать желанные слова: мы готовы принять вас в ЕС. Для этого мы в ущерб себе покупаем технику, уничтожаем весь свой потенциал, экспортируем мозги, закрываем глаза на невыполнение их обязательств, готовы выполнить любое требование, даже если оно нам вредит. И все ради чего? Чтобы Европа увидела какие мы послушные и приняла нас в свои ряды. Не в качестве полноправного члена, а в качестве просящего. Смилуются над нами.

Именно с этим я в корне не согласен. Лично я не хочу на таких условиях идти в Европу. Я больше хочу, чтобы мы думали как Европу построить здесь. Ведь неизвестно когда нас там примут и на каких условиях. И откладывать своё развитие, жертвуя своими интересами, только ради призрачных иллюзий стать членом ЕС, по моему очень сомнительный курс развития.

Для этого не нужно далеко идти, а взглянуть на Турцию. Эта страна уже более 50 лет так же пытается попасть в Европу. И по уровню развития даже обогнала некоторые страны из ЕС. Однако, как и раньше, ее перспективы очень туманны. Чем мы лучше турок?

Мне очень не нравится экономическая политика проводимая командой президента. Они все в один голос повторяют о необходимости свободы торговли, открытых рынков, невмешательства государства, снижения поддержки. При этом всех кто им противоречит обвиняют одновременно в несовместимых вещах: в социализме и поддержке олигархов. Вот как это можно говорить одновременно про социализм и олигархов? Но эти неучи даже не видят противоречия и продолжают талдычить о своём.

И самое парадоксальное, когда показываешь, что в Европе и Америка совсем не так, как они думают, то им хватает самоуверенности и наглости заявлять, что Европа и США делает неправильно. Европа на этом была построена. А что построили вы?

Я абсолютно не согласен с ролью Министерства экономики, где они делают акцент на невмешательстве, и открытых рынках. При этом думая, что экономика сама вернётся к росту. И в это абсурдное мнение они верят, видя какие процентные ставки сейчас в нашей стране и что институт кредитования почти не работает.

Мне не нравится, когда власть хочет быть похожими на Польшу, но при этом копирует только то, что не противоречит их взглядам, а все остальное умышленно игнорирует.

Мне не нравится, что команда президента мечется между разными противоречивыми интересами. Пытаются угодить всем. И МВФ, и ЕС, и своим гражданам. При этом они не видят, что данная разноправленность только ещё больше усугубляет проблему.

Я не знаю, что на посту президента будет делать другой, но я уже достаточно увидел что сделал Порошенко. К сожалению, мое видение развития расходится с тем, что делает он. Потому я не хочу его видеть на следующий срок.