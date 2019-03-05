Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ

Согласно исследованию второй человек в истории достиг прочной ремиссии вируса ВИЧ-1. Исследование будет опубликовано во вторник в журнале «Nature», сообщает CNN. Отмечается, что этот человек (его называют «лондонский пациент») находится в ремиссии уже 18 месяцев, с тех пор как перестал принимать антиретровирусные препараты.

Первый случай преодоления вируса иммунодефицита человека был зафиксирован десять лет назад (это так называемый «берлинский пациент»).

Оба пациента лечились с помощью стволовых клеток от доноров с редкой генетической мутацией, известной как CCR5-delta 32, носители которой резистентные к ВИЧ.

«Достигнув ремиссии у второго пациента с применением подобного подхода, мы доказали, что „берлинский пациент“ не был аномалией, и эти лечебные подходы действительно уничтожили ВИЧ у этих двух людей», — приводит издание слова Равиндра Гупты, главного автора исследования и профессора отделения инфектологии и иммунологии в Университетском колледже Лондона.

О «лондонском пациенте» известно, что это британец, у которого диагностировали ВИЧ в 2003 году. Он начал антиретровирусную терапию в 2012-м. Позднее у него обнаружили лимфому и он прошел курс химиотерапии. После завершения этого курса в 2016 году ему трансплантировали стволовые клетки, и пациент продолжил курс антиретровирусной терапии еще в течение 16 месяцев. Чтобы проверить, вылечен ли ВИЧ, британец прервал лечение, и за 18 месяцев исследование не выявляет вирус в достаточном для распознания количестве.

Доктор Гупта добавил, что использованный лечебный метод не подходит всем пациентам, однако он дает надежду на разработку новых стратегий лечения, включая генетическую терапию.

В настоящее время около 37 миллионов человек в мире живут с вирусом иммунодефицита человека.