Американский астронавт за время пребывания на МКС выросла на пять сантиметров

Американский астронавт Энн МакКлейн, совершающая свой первый космический полет, сообщила, что за время пребывания на борту МКС ее рост увеличился на 5 сантиметров.
На своей странице в Twitter МакКлейн рассказала, что накануне экипаж проверял правильность подгонки своих скафандров для предстоящих в конце марта — начале апреля выходов в открытый космос по американской программе. «Я на два дюйма (5 сантиметров — ред.) выше, чем была, когда полетела», — отметила она.
Известно, что в невесомости у космонавтов снижается нагрузка на позвоночник и расстояние между позвонками увеличивается, приводя к временному увеличению роста. Этот фактор необходимо учитывать перед возвращением на Землю на российском космическом корабле «Союз», ложементы в креслах которого индивидуально подогнаны под каждого члена экипажа. Российские космонавты в качестве профилактических мер носят специальный нагрузочный костюм.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016