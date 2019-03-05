Американский астронавт за время пребывания на МКС выросла на пять сантиметров

Американский астронавт Энн МакКлейн, совершающая свой первый космический полет, сообщила, что за время пребывания на борту МКС ее рост увеличился на 5 сантиметров.

На своей странице в Twitter МакКлейн рассказала, что накануне экипаж проверял правильность подгонки своих скафандров для предстоящих в конце марта — начале апреля выходов в открытый космос по американской программе. «Я на два дюйма (5 сантиметров — ред.) выше, чем была, когда полетела», — отметила она.

Известно, что в невесомости у космонавтов снижается нагрузка на позвоночник и расстояние между позвонками увеличивается, приводя к временному увеличению роста. Этот фактор необходимо учитывать перед возвращением на Землю на российском космическом корабле «Союз», ложементы в креслах которого индивидуально подогнаны под каждого члена экипажа. Российские космонавты в качестве профилактических мер носят специальный нагрузочный костюм.