НАБУ завершило расследование по делу Труханова

Детективы НАБУ завершили расследование фактов внесения одесским мэром Геннадием Трухановым недостоверной информации в электронных декларациях за 2015 и 2016 годы. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
В частности, в пресс-службе сообщили, что 3 мая 2019 года чиновнику открыли материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта. По данным следствия, Труханов не внес в декларацию сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является его жена, с которой он находился в официальном браке с 1985 по 1997 годы.
«Мэром Одессы незадекларированные: квартира, два паркоместа, эллинг, дача, нежилая недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов, проценты по вкладам в банках. В общем в декларацию 2015 года чиновник не внес состояние на общую сумму 32,48 млн грн, в декларацию 2016 года — на 18,81 млн грн. Размер незадекларированных состояний определен на основании экспертиз, проведенных в рамках досудебного расследования», — говорится в сообщении.
Напомним, 11 марта САП сообщила Труханову о подозрении в декларировании недостоверной информации.
НАБУ и САП завершили расследование в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и чиновников горсовета, которых подозревают в хищении средств городского бюджета. Их подозревают в хищении средств городского бюджета в особо крупных размерах при покупке по завышенной цене помещений бывшего завода «Краян». Позже стало известно, что НАБУ в рамках отмены статьи о незаконном обогащении закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения Труханова.
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