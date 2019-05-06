Порошенко задекларировал уже треть миллиарда за 2019

Президент Петр Порошенко, получивший за 2018 год более 1,5 млрд гривен доходов, с начала 2019 года задекларировал уже треть миллиарда гривен доходов.
Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.
В частности Порошенко внес в реестр данные о существенных изменениях в имущественном состоянии на почти 325 млн гривен.
Его доход состоит из 210,1 млн гривен дивидендов от публичного акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», 104,1 млн гривен возврата Министерством финансов стоимости приобретения облигаций внутреннего государственного займа и 4,6 млн гривен инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ.
Еще 4,3 млн гривен составил его процентный доход от вкладов в Международном инвестиционном банке, а 1,8 млн гривен — возмещение морального вреда от британской телерадиокомпании ВВС (за распространение ложной информации об организации первой встречи Порошенко с Президентом США Дональдом Трампом за деньги).
Всего с января Президент задекларировал существенные изменения в имущественном состоянии на почти 1 млрд гривен, однако 576 млн гривен из этой суммы относились к доходу за 2018 год и отражены в годовой декларации о доходах Порошенко.
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