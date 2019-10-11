Boeing и Porsche намерены выпустить летающий электромобиль

Американская корпорация Boeing и немецкая компания Porsche AG в четверг объявили о намерении создать летающий электромобиль. В официальном сообщении, которое они распространили, говорится о намерении создать объединенную команду, которая «позволит перенести движение автотранспорта в воздушное пространство», сообщает CNN.

В заявлении не приводится никаких финансовых или технических деталей. Указано лишь, что у будущего электромобиля будет вертикальный взлет.

Как пояснил отвечающий за продажи и маркетинг член совета директоров Porsche Детлев фон Платен, речь идет об объединении усилий двух глобальных компаний, чтобы побороться за сегмент рынка, который в будущем имеет большой потенциал.

В Porsche до сих пор не говорили о планах создавать летающие автомобили. В последние годы компания делала ставку на занятие ниши на рынке электромобилей, поставив задачу создать 22 млн таких машин за следующие десять лет.

Boeing в этом году уже заявил о создании прототипа летающего такси. Подразделение корпорации NeXT выпустило видео полета небольшого беспилотного летательного аппарата, который, по словам создателей, может преодолевать расстояние около 70 км.