Полторак подписал приказ о повышении зарплат военным на Донбассе

«Полторак подписал приказ об увеличении (с 1 мая 2019 года) размеров вознаграждений за участие в операции Объединенных сил на 5 тысяч гривен военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения, и на 1 тысячу гривен — в других районах проведения операции Объединенных сил», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, таким образом, минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника, который привлечен к участию в операции Объединенных сил, будет составлять на первой линии — 27,3 тысячи гривен, в других районах проведения операции — 16,8 тысячи. Зарплата командира взвода будет составлять на первой линии от 31,1 тысячи гривен, в других районах — от 20,6 тысячи гривен, командира батальона — от 35,5 тысячи гривен на первой линии и от 25 тысячи гривен — в других районах.

«Указанное повышение происходит в плановом порядке в пределах выделенных в 2019 году в Госбюджете средств на содержание вооруженных сил по направлению расходов на выплату денежного довольствия военнослужащим и не требует дополнительного выделения бюджетных средств или перераспределения с других статей расходов», — говорится в сообщении.