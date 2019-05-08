Украинцев, которые получат российские паспорта, грозят лишить пенсии и пособия

Граждан Украины, которые живут на оккупированной территории Донбасса и получат паспорта Российской Федерации, могут лишить украинских пенсий и соцвыплат. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз в Facebook.
«Инициировано обработку предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины», — подчеркнула Фриз.
Она напомнила, что правительство приняло решение о признании недействительными паспортов, выдаваемых уполномоченными органами РФ после 28 апреля 2019 года.
В частности, речь идет о российских паспортах, выданных в центрах в г. Новошахтинске и с. Покровское.
В свою очередь министр по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Вадим Черныш сообщил, что Украина готовит перечень чиновников РФ, причастных к выдаче российских паспортов на Донбассе для введения санкций.
«Мы знаем сейчас перечень лиц, которые непосредственно задействованы в незаконных действиях по выдаче паспортов украинским гражданам и фактически давления и принуждения граждан к получению таких документов. Мы готовим сейчас перечень таких должностных лиц РФ, к которым должны быть применены персональные санкции во взаимодействии с международными партнерами», — заявил Черныш.
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Ой! И с Картой поляка тоже отказывают в пенсии и соц.выплатам? А там по селам это основной доход. Совсем сдурели под конец.