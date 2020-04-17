Москва еще больше упрощает получение гражданства РФ жителями Донбасса

Совет Федерации РФ на заседании в пятницу одобрил закон о введении льготных условий приема в российское гражданство для жителей самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» с отменой пошлины.

Инициативу внесла группа депутатов Госдумы и сенаторов, сообщает Интерфакс.

Закон дополняет Налоговый кодекс РФ еще одним случаем, когда указанная выше госпошлина не уплачивается, — за прием в гражданство РФ лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, обратившихся с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

В настоящее время за прием в гражданство РФ, восстановление в гражданстве РФ, выход из гражданства РФ, за определение наличия гражданства РФ государственная пошлина составляет 3500 рублей.