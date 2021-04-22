В Кабмине назвали количество жителей Донбасса, получивших паспорта РФ

Минимум 400 тыс. жителей временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей получили российские паспорта, сообщил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
«Статистика постоянно меняется, они заявляют одно, мы проверяем — другое. Но минимум 400 тыс. (человек, которые получили паспорта РФ — Ред.) есть, это правда», — сказал министр в интервью изданию «Украинская правда», опубликованном в четверг.
Резников отметил, что при этом те, кто получают российские паспорта в Донецкой и Луганской областях, не имеют постоянного места жительства в Российской Федерации.
«Россияне, даже в переговорах что в ТКГ, что в Нормандской формате, все говорят — это ОРДЛО Украины, Донецк-Луганск — это Украина... Люди, которые получили паспорта Российской Федерации, они в РФ бесправны. Если он завтра с этим паспортом приедет в Россию, его выгонят. Кроме верхушки боевиков. Ибо те, кто работают в оккупационных „властях“, они получили регистрацию, мы видели паспорта тех, кто приходит на переговоры в ТКГ», — рассказал Резников.
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